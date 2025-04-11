Не тамбур, а склад. У Миколаєві продають квартиру з неприємним бонусом (відео)

Сусіди постарались на славу

У Миколаїв на продаж виставили квартиру з доволі занедбаним тамбуром і під'їздом. Приміщення чисте та охайне, але заставлено купою мотлоху.

Відповідне відео у Tik Tok опублікував місцевий рієлтор. За його словами, саме сусіди однієї з квартир так сильно заставили під'їзд.

"У мене всього два слова "Ох**ть кричали гості". Ви просто подивіться у якому стані під'їзд. Тупо усе в якомусь мотлоху, смітті. Як вони так живуть? Непогана квартира продається, але це треш", — каже чоловік на відео.

На кадрах видно, що сусіди заставили не тільки майданчик між сходами, а й біля квартири понаставляли купу усього — стіл зі стільцями, кімнатні квіти, дитячі іграшки тощо. До того ж усе наставлено доволі щільно, але прохід для медиків швидкої з носилками чи рятувальників може бути ускладнений. Ще й на сходинках стоять кімнатні квіти.

Користувачі у мережі шоковані такими діями сусідів, але запевняють, що бачать це не вперше. Хтось радить людям викликати працівників ЖЕК чи безпосередньо рятувальників, аби вони змусили сусідів прибрати мотлох.

Хтось вважає, що можна власноруч усе повикидати, адже під'їзд це за спільна територія, а не склад для речей, які не влазять у квартиру. Були людини, які не вбачають в такому захламлені щось погане, адже головне, що чисто і не напльовано.

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