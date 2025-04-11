"Рамштайн" б'є рекорди підтримки: 21 мільярд євро допомоги для України і не тільки

Без сумніву, історичне рішення

На зустрічі "Рамштайн" у п'ятницю, 11 квітня, країни-союзники оголосили про виділення Україні допомоги на суму €21 мільярд. Це рекордний показник підтримки, як зазначив міністр оборони Великобританії Джон Хілі.

За словами британського міністра, країни НАТО загалом виділили £18,2 мільярда, що становить майже €21 мільярд. Про це він сказав на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн-27) у Брюсселі, передає УНІАН.

Важливим досягненням зустрічі стало створення нової "Коаліції можливостей у сфері радіоелектронної боротьби" (РЕБ), про що повідомляється у прес-релізі Міністерства оборони Німеччини. Цю коаліцію сформували Німеччина разом із десятьма партнерами для посилення українських можливостей у чотирьох ключових напрямках:

забезпечення власного зв'язку;

розвідка та придушення ворожих комунікацій;

захист від дронів;

підвищення ефективності власних систем озброєння.

Нова коаліція доповнює вісім уже наявних і спрямована на посилення обороноздатності України.

Щодо онлайн-участі міністра оборони США у зустрічі "Рамштайн", міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пояснив: "Наскільки я знаю, він щойно повернувся з багатоденного турне світом, і в нас теж були й інші міністри, які теж не були присутніми через їхні графіки. Найважливіше – що він (Піт Хегсет) взяв участь, звернувся до аудиторії з цікавими та коректними оцінками щодо того, що європейці роблять протягом цього року та робили раніше".

Пісторіус також зазначив, що найближчими тижнями стане зрозуміло, яким буде рівень американської підтримки. Тим часом союзники продовжують пошук додаткових систем протиповітряної оборони для України по всьому світу.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Франції та Британії пояснили, навіщо відправляти в Україну війська. Вони стануть доповненням та підтримкою Сил оборони України на передовій.