Чи можливий мир в Україні найближчим часом? Міністр оборони Німеччини відповів

Борис Пісторіус розвіяв надії на швидке завершення війни

Мир в Україні у найближчому майбутньому неможливий. Так вважає міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Він наголошує на необхідності подальшої військової підтримки України для протистояння російській агресії. Про це Борис Пісторіус заявив після засідання "Рамштайну" в Брюсселі, повідомляє BBC.

"Враховуючи триваючу агресію Росії проти України, ми повинні визнати, що мир в Україні, здається, недосяжний у найближчому майбутньому", – каже німецький урядовець.

Крім того, Пісторіус наголосив, що західні країни мають забезпечити продовження спільної військової допомоги для України. За його словами, це дозволить українцям ефективно боротися проти російських військ.

"Ми забезпечимо, щоб Україна отримувала і надалі перевагу від нашої спільної військової підтримки", — підкреслив Пісторіус. "Росія повинна зрозуміти, що Україна здатна продовжувати воювати", — додав він.

Нагадаємо, на зустрічі "Рамштайн" Німеччина разом із десятьма партнерами започаткувала нову, дев'яту коаліцію — з електромагнітної боротьби. Вона допоможе Україні покращити захист зв'язку, розвідку, боротьбу з ворожими дронами та підвищити ефективність зброї.

Крім того, Берлін пообіцяв виділити понад 11 мільярдів євро військової допомоги до 2029 року, а вже у 2025-му надати системи ППО IRIS-T, розвідувальні дрони, бронетехніку Marder, танки Leopard 1A5 та пів мільйона артилерійських снарядів.

Раніше "Телеграф" писав, що за день до "Рамштайну" Британія мала зібрати зустріч з приводу миротворців для України. Про це повідомлялося на сайті уряду Великої Британії.