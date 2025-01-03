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Відпочити не вдасться і на вихідних: якої сили буде магнітна буря в кінці тижня

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Сонце
Сонце. Фото Главред

Найближчими днями магнітне поле нашої планети відчуватиме на собі п'ятибальний геомагнітний шторм

Хоча сильний семибальний шторм закінчився, але на Землі упродовж 3-5 січня продовжить триматись п'ятибальна магнітна буря. Вона виникне внаслідок викиду корональної маси (СМЕ) і потоку сонячного вітру.

Як кажуть вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, синоптики з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) застерігають про незначні геомагнітні шторми класу G1 на 4 і 5 січня. Вони виникнуть внаслідок СМЕ та потоку сонячного вітру.

"Це має бути відносно незначна подія, набагато менш інтенсивна, ніж сильний шторм класу G4 1 січня", — кажуть астросиноптики.

Магнітні бурі на Землі упродовж 30 грудня 2024-5 січня 2025

На сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, було оприлюднено графік геомагнітних коливань до кінця поточного тижня.

Наразі, 3 січня, тримається магнітна буря 5 балів, яка прогнозується й упродовж 4 та 5 січня.

Раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні у перші вихідні січня.

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#Прогноз #Магнітні бурі #Графік