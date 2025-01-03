Похолодання та дощ зі снігом. Які "сюрпризи" приготувала погода у першу суботу року

Похолодання не триватиме довго

Після практично весняної погоди в перші дні року в Україні похолодає. В ніч на суботу місцями очікуються опади.

"Телеграф" розповідає про погоду у суботу, 4 січня у Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Одесі та Львові. Прогноз погоди для цих міст дав метеосайт sinoptik.ua.

Погода в Харкові у суботу, 4 січня

Весь день небо буде вкрите хмарами. Вночі можливий дрібний дощ зі снігом, вдень без опадів. Температура повітря встановиться на рівні від +1 до -1 градуса.

Погода у Запоріжжі у суботу, 4 січня

Вдень в обласному центрі буде хмарно, проте до вечора проясниться. Вночі очікується дрібний дощ зі снігом, а вдень опадів не передбачається. Вночі прогнозується +1 +5 градусів, в денні години буде 0 +3 градуси.

Погода у Дніпрі у суботу, 4 січня

В Дніпрі буде хмарно, вночі очікується дощ зі снігом. Вдень опади припиняться. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 0 до 2 градусів тепла, вдень — від 1 градусу морозу до 2 тепла.

Погода в Одесі у суботу, 4 січня

На півдні України буде тепліше, до того ж вдень в Одесі очікується ясна погода. Опадів не передбачається. Вночі синоптики обіцяють від 0 до 2 градусів з позначкою "плюс". Вдень буде 2-4 градуси тепла.

Погода у Львові у суботу, 4 січня

Вдень хмарно з короткочасними проясненнями, проте ввечері небо затягнуть щільні хмари. Вночі можливий сніг, вдень без опадів. Вночі очікується 1-2 градуси нижче нуля, вдень 2-5 градуси морозу.

Раніше ми розповіли, якою буде погода в Україні на Водохреща. За прогнозом синоптиків, у цей день середня температура повітря вдень в Україні сягатиме +7…+9 градусів за Цельсієм. У деяких регіонах пройдуть дощі.