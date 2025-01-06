Відправили в "матрицю": вчені створили для мишей окуляри віртуальної реальності (відео)

Система вже показала свою ефективність

Вчені "наділи" на мишей окуляри віртуальної реальності. Хоча це звучить дивно, але насправді сенс все ж таки є.

Дослідження у журналі Nature Methods присвячене відстеженню активності мозку, пов’язаної з просторовою навігацією та пам’яттю. Специфічне завдання вимагало створення специфічного інструменту.

Річ у тому, що в перших дослідженнях для мишей створили "кімнату" з панорамними дисплеями, які виводять потрібну картинку. І хоча гризуни швидко зрозуміли, чого від них хочуть, але активність мозку була малоактивною.

Це наштовхнуло на думку про те, що тварини не надто й повірили в реальність того, що вони бачать. Наприклад, в одному з тестів їм показували темну пляму, яка швидко розширювалася в їхньому полі зору, чим імітувала поведінку хижака. Жодна з мишей не продемонструвала якоїсь вираженої реакції під час використання старих систем.

Однак нові окуляри MouseGoggles з двох невеликих дисплеїв від смартгодинників і пари лінз змогли вивести симуляцію на новий рівень. Так як навіть ця невелика конструкція буде надто важкою для крихітних тварин, її вирішили закріпити на підставці. Саму мишу помістили на сферичну поверхню, яка обертається залежно від того, куди вона має намір побігти.

"У них сильна реакція переляку. Вони дійсно, схоже, думали, що на них нападає хижак", — кажуть вчені.

Та сама пляма, щоб налякати мишей

Тож у чому суть дослідження? Вчені кажуть, що завданням було вигадати дешевий пристрій віртуальної реальності для мишей, щоб тестувати їхні реакції у широкому спектрі ситуацій, без необхідності створення відповідних лабораторних умов. До того ж у цій системі є й інші переваги, наприклад, вона може включати системи відстеження рухів очей, що було б дуже складно зробити з традиційними методами вивчення.

Дослідження також робить висновок, що миші можуть сприймати віртуальну реальність так само добре, як і реальний світ. Принаймні в деяких експериментах. Це може допомогти при проведенні тестів, спрямованих на вивчення складних поведінкових реакцій, зорового сприйняття, навчання та просторової пам’яті.

Наразі вчені хочуть зайнятися створенням справжніх окулярів віртуальної реальності для мишей, яку гризуни зможуть носити на голові. Хоча новий пристрій і працює набагато краще, ніж більш старі системи, але він частково блокує вуса миші, які є дуже важливим органом відчуттів.

Як повідомлялося раніше, наприкінці 2023 року вчені змусили щурів грати у комп’ютерні ігри та зрозуміли, що у них є уява. Таким чином, це робить людей не єдиними тваринами, які здатні фантазувати.