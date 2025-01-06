Отправили в "матрицу": ученые создали для мышей очки виртуальной реальности (видео)

Система уже показала свою эффективность

Ученые "надели" на мышей очки виртуальной реальности. Хотя это звучит странно, но на самом деле в этом есть смысл.

Исследование в журнале Nature Methods посвящено отслеживанию активности мозга, связанной с пространственной навигацией и памятью. Специфическое задание потребовало создания специфического инструмента.

Дело в том, что в первых исследованиях для мышей создали "комнату" с панорамными дисплеями, которые выводят нужную картинку. И хотя грызуны быстро поняли, чего от них хотят, но активность мозга была не достаточно активной.

Это натолкнуло на мысль о том, что животные не особо-то и поверили в реальность того, что они видят. Например, в одном из тестов им показывали темное пятно, которые быстро расширялось в их поле зрения, чем имитировало поведение хищника. Ни одна из мышей не продемонстрировала какой-то выраженной реакции при использовании старых систем.

Однако новые очки MouseGoggles из двух небольших дисплеев от смарт-часов и пары линз смогли вывести симуляцию на новый уровень. Так как даже эта небольшая конструкция будет слишком тяжелой для крошечных животных, ее было решено закрепить на подставке. Саму мышь поместили на шарообразную поверхность, которая вращается в зависимости от того, куда она намерена побежать.

"У них сильная реакция испуга. Они действительно, похоже, думали, что на них нападает приближающийся хищник", — говорят ученые.

Приближающееся пятно, чтобы напугать мышей

Так в чем же суть исследования? Ученые говорят, что заданием было придумать дешевое устройство виртуальной реальности для мышей, чтобы тестировать их реакции в широком спектре ситуаций, без необходимости создания подходящих лабораторных условий. К тому же в этой системе есть и другие преимущества, например она может включать системы отслеживания движений глаз, что было бы очень сложно отследить при традиционных методах изучения.

Исследование также приходит к выводу, что мыши могут воспринимать виртуальную реальность так же хорошо, как и реальный мир. По крайней мере в части экспериментов. Это может помочь при проведении тестов, которые направлены на изучение сложных поведенческих реакций, зрительного восприятия, обучения и пространственной памяти.

Теперь ученые хотят заняться созданием настоящих очков виртуальной реальности для мышей, которую грызуны смогут носить на голове. Хотя новое устройство и работает куда лучше, чем более старые системы, но оно частично блокирует усы мыши, которые являются очень важным органом чувств.

Как сообщалось ранее, в конце 2023 года ученые заставили крыс играть в компьютерные игры и поняли, что у них есть воображение. Таким образом это делает людей не единственными животными, которые способны фантазировать.