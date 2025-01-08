Як виглядатимуть люди через 30 років за однієї умови: відео від ШІ неприємно дивує

Образ вийшов не дуже привабливий та здоровий

Штучний інтелект все більше розповсюджується і навіть вчиться копіювати людей. Часто ШІ використовують для створення реалістичних відео чи фото зображень по заданих параметрах.

Британські популяризатори здорового харчування за допомогою штучного інтелекту створили ймовірний образ людини у 2055 році, якщо більша частина харчування так і залишиться нездоровою та складатиметься з ультраоброблених продуктів. Цей образ назвали "Майкл". Він згорблений, з вуграми на обличчі, жовтими очима, набряками, тримає інгалятор. Випнений живіт та два підборіддя також привертають увагу. В дослідженні йдеться, що ноги будуть набрякати, боліти, на шкірі з’являтимуться виразки та зморшки.

Ожиріння, астма, проблеми зі шкірою - далеко не повний перелік проблем

Британці недарма зацікавились цією темою, адже є другими в світі після США за споживанням ультраобробленої їжі. В 2055 році очікується сплеск діабету 2 типу, астми, збільшення жирових відкладень навколо печінки та в череві. Несприятливі наслідки також включають стрес, втому, свербіння шкіри. Організатори намагаються таким чином заохотити людей їсти більше звичайних продуктів — круп, фруктів, овочів.

Довідково

До ультраобробленої їжі належать снеки, крекери, солоні горішки з ароматизаторами, енергетичні батончики, солодкий сік, газована вода, енергетики, фастфуд, промислові солодощі, морозиво, сосиски та ковбасна продукція, напівфабрикати, м'ясні консерви, сухі сніданки, їжа швидкого приготування, соуси, страви у вакуумному пакуванні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як штучному інтелекту дали постріляти з автомата. Він виконував вказівки людини.