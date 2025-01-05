Повернуть колишню красу: ШІ показав, як виглядатимуть Соледар, Бахмут та Маріуполь після війни (фото)

Штучний інтелект дозволяє уявити те, який вид можуть отримати речі у майбутньому

Після закінчення війни зруйновані росіянами українські міста можуть знов придбати колишню красу. А сучасні системи штучного інтелекту можуть дозволити нам це наочно побачити.

Експерт по ШІ з Дніпра Марія Захарова показала, як можуть виглядати відомі об’єкти, які були пошкоджені під час російського вторгнення. Серед них Соледар, Бахмут, Маріуполь та Донецьк.

На даному зображенні можна побачити, що Бахмут знову стане тихим затишним містом, яким він і був до війни.

Потужності заводу Артемсіль у Соледарі будуть відновлені, після чого він знову працюватиме на благо України.

Також буде відновлено легендарний Донецький аеропорт, на території якого розгорталися бої у 2014 та 2015 роках.

Нове життя отримає драматичний театр у Маріуполі, який зазнавав нищівних російських ударів під час облоги міста на початку 2022 року.

Також можливо буде відновлено найбільший літак світу Ан-225 "Мрія".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" запитував ШІ про те, як би могли виглядати автомобілі у найближчу сотню років. Вийшли дуже незвичайні екземпляри.