Как будут выглядеть люди через 30 лет при одном условии: видео от ИИ неприятно удивляет
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Образ получился не очень привлекательным и здоровым
Искусственный интеллект все больше распространяется и даже учится копировать людей. Часто ИИ используются для создания реалистичных видео или фото изображений по заданным параметрам.
Британские популяризаторы здорового питания с помощью искусственного интеллекта создали вероятный образ человека в 2055 году, если большая часть питания так и останется нездоровой и будет состоять из ультраобработанных продуктов. Этот образ назвали "Майклом". Он сгорбленный, с угрями на лице, желтыми глазами, отеками, держит ингалятор. Выпяченный живот и два подбородка также привлекают внимание. В исследовании говорится, что ноги будут отекать, болеть, на коже будут появляться язвы и морщинки.
Британцы не зря заинтересовались этой темой, ведь вторые в мире после США за потреблением ультраобработанной пищи. В 2055 году ожидается всплеск диабета 2 типа, астмы, увеличение жировых отложений вокруг печени и в брюшине. Неблагоприятные последствия также включают стресс, усталость, зуд кожи. Организаторы пытаются таким образом поощрить людей есть больше обычных продуктов – круп, фруктов, овощей.
Справочно
К ультраобработанной пище относятся снеки, крекеры, соленые орешки с ароматизаторами, энергетические батончики, сладкий сок, газировка, энергетики, фастфуд, промышленные сладости, мороженое, сосиски и колбасная продукция, полуфабрикаты, мясные консервы, сухие завтраки, еда быстрого приготовления, соусы, блюда в вакуумной упаковке.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как искусственному интеллекту дали пострелять из автомата. Он следовал указаниям человека.
Важно:
любая информация медицинской тематики, размещенная на сайте Телеграф, носит информационный характер и не является рекомендацией.
Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.