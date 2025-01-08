Как будут выглядеть люди через 30 лет при одном условии: видео от ИИ неприятно удивляет

Образ получился не очень привлекательным и здоровым

Искусственный интеллект все больше распространяется и даже учится копировать людей. Часто ИИ используются для создания реалистичных видео или фото изображений по заданным параметрам.

Британские популяризаторы здорового питания с помощью искусственного интеллекта создали вероятный образ человека в 2055 году, если большая часть питания так и останется нездоровой и будет состоять из ультраобработанных продуктов. Этот образ назвали "Майклом". Он сгорбленный, с угрями на лице, желтыми глазами, отеками, держит ингалятор. Выпяченный живот и два подбородка также привлекают внимание. В исследовании говорится, что ноги будут отекать, болеть, на коже будут появляться язвы и морщинки.

Ожирение, астма, проблемы с кожей – далеко не полный перечень проблем

Британцы не зря заинтересовались этой темой, ведь вторые в мире после США за потреблением ультраобработанной пищи. В 2055 году ожидается всплеск диабета 2 типа, астмы, увеличение жировых отложений вокруг печени и в брюшине. Неблагоприятные последствия также включают стресс, усталость, зуд кожи. Организаторы пытаются таким образом поощрить людей есть больше обычных продуктов – круп, фруктов, овощей.

Справочно

К ультраобработанной пище относятся снеки, крекеры, соленые орешки с ароматизаторами, энергетические батончики, сладкий сок, газировка, энергетики, фастфуд, промышленные сладости, мороженое, сосиски и колбасная продукция, полуфабрикаты, мясные консервы, сухие завтраки, еда быстрого приготовления, соусы, блюда в вакуумной упаковке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как искусственному интеллекту дали пострелять из автомата. Он следовал указаниям человека.