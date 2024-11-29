Усього дві години потрібно штучному інтелекту, щоб скопіювати особистість людини — точність вражає

Навряд чи програма може відобразити всі грані людського характеру, однак вона добре вивчає особистість

Технології не йдуть на місці, і штучний інтелект тепер не тільки забавки з зображенням котів. Його використовують у воєнних справах і не тільки.

Нещодавно вченим вдалося розробити програму штучного інтелекту, що може згенерувати симуляцію особистості людини. Для того, щоб вивчити людину, цій програмі потрібно лише дві години інтерв'ю.

Дослідницька група використала модель LLM ChatGPT, як основу для створення нової моделі. Вона може не тільки вивчити особистість людини, а й почати відповідати за неї на питання, причому тими ж самому відповідями, які б давала людина. Штучний інтелект ставить низку запитань людині та прослуховує відповіді, за дві години програма обробляє почуте та створює імітацію особистості.

Якщо запитати імітовану особистість та поставити ті ж самі питання реальній людині і порівняти відповіді, збіг вражаючий — 85% точних відповідей. Вчені запевняють, їхня мета полягала в тому, щоб поліпшити соціологічні дослідження. Зокрема один з методів, яким користуються соціологи — це саме опитування. Використання подібних моделей допоможе записувати та аналізувати дані про певні групи людей, при цьому це буде дешевше, ніж звичайні опитування.

Компанія перевіряла свою програму на тисячі людей, яким заплатили за інтерв'ю. Отримані особистості не схожі на тих помічників зі штучним інтелектом, до яких звикли люди. Дослідники вважають, що подібні скопійовані моделі особистості потенційно в майбутньому дозволять роботам краще взаємодіяти з людьми.

Раніше "Телеграф" розповідав, що завдяки аналізу зробленому штучним інтелектом, у Перу знайшли раніше невідомі геогліфи у пустелі Наска. ШІ допоміг знайти понад 300 малюнків.