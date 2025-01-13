Магнітна буря триває вже понад тиждень: чого очікувати найближчими днями

Протягом понеділка земляни відчують на собі шестибальний шторм

Магнітна буря, яка триває на нашій планеті вже досить довго, не збирається найближчими днями знижувати свою силу. Астросиноптики прогнозують, що її потужність виросте до "червоного" рівня.

Як йдеться у прогнозі Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, нині, 13 січня, на Землі тримається сильна магнітна буря в 6 балів. Вже 14 січня її потужність зменшиться до "зеленого" рівня.

Низька магнітна активність триматиметься до кінця поточного тижня, з 14 по 19 січня.

Варто нагадати, що магнітна буря – це обурення геомагнітного поля Землі, яке може тривати з годину або цілий день. Під час неї метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Крім того, сильні магнітні бурі здатні виводити з ладу електронну техніку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де в Україні найближчими днями очікуються сильні морози. Метеорологи прогнозують, що місцями температура опуститься до -12…17 градусів.