Єрмак поділився жорстким мемом про полонених корейців (фото)

Схоже на те, що в ОПУ люблять чорний гумор

Глава Офісу президента Андрій Єрмак вже неодноразово показував, що слідкує за трендами українського сегмента мережі, і знову відзначився мемом. На цей раз він обіграв тему повернення полонених солдатів КНДР додому.

Для цього він зробив репост з українського каналу "Новинач", який спеціалізується на висвітленні новин у супроводі кумедних картинок чи відео. На анімованому зображенні показано свиню, яка їде від камери зі здивованим виглядом.

"Збирайся, ти їдеш у Пхеньян", — йдеться у підписі до картинки.

Варто зазначити, що "гіфці" вже кілька років і спочатку вона була підписана як "Збирайся, ти їдеш в Тернопіль", однак у сучасних умовах її дещо переробили.

Що показано на кадрах: Оригінальне відео в мережі з’явилося близько п’яти років тому в китайському сегменті мережі. Анімація насправді показана у зворотному порядку, а на ній зображено процес промислового забою свиней — тварина виїжджає на транспортерній стрічці у бік глядача, після чого дві бічні стулки змикаються на його шиї і подають сильний струм, в одну мить тварина перестає подавати ознаки життя. Метою відеоматеріалу було показати нові "гуманні" способи умертвіння свиней, оскільки до того їх розсікали сокирою.

Як відомо, Єрмак неодноразово ділився у себе мемами українського сегмента мережі. Наприклад, у грудні він зробив репост із каналу "Український наступ" про успіхи північнокорейських солдатів на Курському напрямку.

Як повідомлялося раніше, у грудні 2024 року впливове видання Politico включило Єрмака до рейтингу найвпливовіших людей Європи. Він посів друге місце у категорії "Мрійники".