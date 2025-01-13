"Слуга народу" змінить назву на наступних виборах? Що про це говорять у партії

Думки співрозмовників розходяться

Ребрендинг "Слуги народу" цілком може відбутись напередодні президентських виборів і здебільшого це вимушена міра, аби пройти до нового парламенту. Проте вже зараз "слуги" подейкують, що підбирають нову назву партії.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на власні джерела. Водночас "Телеграфу" проінформовані співрозмовники розповіли інше.

Так, за словами одного з джерел, в принці наразі немає сенсу розмовляти про ребрендинг і нову назву, адже цього року це точно не станеться. Співрозмовник наголосив: "Не бачу жодних перспектив цього року в принципі, тому тут нема про що думати взагалі".

Інший співрозмовник видання навпаки наштовхнув на думку, що все ж нову назву у партії обговорюють, проте "не факт, що вона вже є".

"Я про це нічого не чув. Знаю лише те, що пишуть в газетах (інтернеті). На мою думку, виборів не буде ще принаймні декілька років. Поки Путін живий, він продовжуватиме війну", — наголосило третє джерело.

Водночас, як стверджує джерело РБК, одна з робочих назв — "Блок Зеленського", яку, за різними опитуваннями, підтримує приблизно 20%. Віцепрем'єр Михайло Федоров цілком може стати головою оновленої партії. Проте, за словами співрозмовників, усі ці ідеї наразі на етапі дуже ранніх "чернеток".

Думки "слуг" щодо ребрендингу до нових виборів розходяться: хтось вже розповідає про нову назву, а хтось — нічого не чув. Проте лише на початку січня проінформовані джерела повідомляли, що ніяких розмов у партії немає.

"Співрозмовники у фракції стверджують, що в їхній політичній силі нічого не відбувається, розмов про переформатування немає. Але всі розуміють, що президент буде створювати нову силу, в яку не потрапить значна частина чинних депутатів. Нова партія матиме шанс пройти до нового парламенту", — йдеться у матеріалі.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким буде майбутнє "Слуги народу" у Верховній Раді.