За ціною пристойного автомобіля. За кошенят рідкісної породи в Україні просять 150 тисяч гривень (фото)

Кошенята виглядають як мініатюрні домашні тигри

В Україні останнім часом користуються популярністю кішки екзотичних порід. Наприклад, раніше ми писали, що у Києві продають породистого кота майже за 3 тисячі доларів. Наразі в Одесі продають кошенят породи Тойгер.

Про це стало відомо з оголошення на популярній українській онлайн-платформі. У перекладі з англійської назва цієї породи означає "іграшковий тигр". Вперше вони з’явилися в Америці наприкінці 80-х років минулого століття.

Кошенята цієї породи виглядають як мініатюрні домашні тигри.

Як зазначається в оголошенні, ці кошенята люблять бути в центрі уваги, компанійські, чудова порода для сімей з дітьми, добре ладнають із собаками та іншими кішками. Можна їсти сухим кормом або натуральними продуктами. Кошеня отримує всі вакцини, чіп, ветеринарний паспорт, родовід TICA (The International Cat Association, Міжнародна асоціація кішок — Ред.), і буде стерилізовано.

Кошеня можна купити за три тисячі п’ятсот доларів, що у переказі на гривні дорівнює сто п’ятдесят тисяч гривень.

Що ще відомо про цю породу кішок

Кішки живуть 16 років і більше. При цьому слід пам’ятати, що у зв’язку з тим, що це "свіжа" порода, на даному етапі неможливо чітко визначити, які генетичні захворювання можуть з’явитися у них.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні продають собаку із незвичайним забарвленням за ціною машини.