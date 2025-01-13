Запасу міцності – на рік. Як Трамп обвалить економіку Росії

Трамп має важелі тиску на Путіна, каже Єгор Чернєв

Поточний 2025 рік стане для Росії вирішальним, коли влада ще зможе фінансувати війну з Україною за рахунок Фонду національного добробуту, який наповнювали за рахунок надприбутків від продажу нафти і газу. Тому окупанти намагаються захопити якомога більше українських територій, щоб мати сильнішу позицію на переговорах про мир з Україною.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів народний депутат України, заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки оборони та розвідки Єгор Чернєв. Він пояснив, як виснажити економіку ворога.

На його думку, задля нових територіальних загарбань агресор може вдатися до масової мобілізації. Однак вона має важливий нюанс.

— Я б не відкидав жодних потенційних рішень, які можуть бути прийняті російською стороною і загальна мобілізація – це один з варіантів, — каже нардеп. — Загальна мобілізація — це ж не просто змусити людей прийти до військкоматів. Їх потрібно нагодувати, одягти, озброїти, навчити — це все колосальні ресурси. Якщо ми говоримо про загальну мобілізацію, чи потягне той стан економіки Російської Федерації загальну мобілізацію — велике запитання. І я б не виключав застосування ядерної зброї. Поки таких сигналів нема, але загнаний у кут щур може до будь-яких сценаріїв прийти.

Заступник голови оборонного комітету послався на розмови з республіканцями з оточення обраного президента США Дональда Трампа: якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться на мирні переговори, то є економічні інструменти тиску на нього — зниження ціни нафти на світових ринках через збільшення пропозицій, відкриття свердловин і початок качання нафти.

— Це вже навіть не питання. Я так розумію, це прийняте рішення. Адже Трамп республіканець, у якого [електоральна] база — промислові видобувачі нафти в тому числі. Я думаю, що вони це зроблять і обвалять ціну нафти на світовому ринку. Але тут ще одне питання: умовний нижній поріг у 30 доларів для Російської Федерації має протриматися десь рік, а може й два, щоб виснажити абсолютно російську економіку, бо ще є певний запас міцності, про який я вже казав, — підсумував нардеп.

Нагадаємо, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів "Телеграфу", що Путін поставив хрест на економіці Росії і назвав три індикатори.