У Петербург через Донбас? Над Україною помітили російський пасажирський літак
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Час від часу таке трапляється
Над українським небом продовжують фіксувати пасажирські літаки, які перетинають закритий повітряний простір. Цього разу було помічено російську цивільну авіацію.
Про це свідчать дані порталу Flightradar24. 9 січня на мапі польоту літак перетнув кордон України.
Рейс SDM6858/A319 вилетів з російського міста Мінеральні води о 16:13 (за київським часом) та перетнув повітряний простір України близько 17:00 (за київським часом) Борт, згідно з мапою польотів, пролетів над закритим повітряним простором України. Ба більше у зоні бойових дій біля Сєверодонецька, поблизу Купʼянська розвернувся та полетів у Санкт-Петербург. Там він приземлився близько 20:00 (за київським часом)
Варто нагадати, що такі "польоти" над Україною моніторингові сайти фіксують досить часто. Ймовірно, вони пов’язані зі збоями у роботі навігаційної системи чи самого сервісу з відстежування авіаруху. Деякі експерти пов’язували такі аномалії із роботою російських систем РЕБ.
Раніше "Телеграф" писав, що у небі над Україною помітили одразу три пасажирські літаки.