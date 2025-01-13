У Петербург через Донбас? Над Україною помітили російський пасажирський літак

Час від часу таке трапляється

Над українським небом продовжують фіксувати пасажирські літаки, які перетинають закритий повітряний простір. Цього разу було помічено російську цивільну авіацію.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24. 9 січня на мапі польоту літак перетнув кордон України.

Рейс SDM6858/A319 вилетів з російського міста Мінеральні води о 16:13 (за київським часом) та перетнув повітряний простір України близько 17:00 (за київським часом) Борт, згідно з мапою польотів, пролетів над закритим повітряним простором України. Ба більше у зоні бойових дій біля Сєверодонецька, поблизу Купʼянська розвернувся та полетів у Санкт-Петербург. Там він приземлився близько 20:00 (за київським часом)

Варто нагадати, що такі "польоти" над Україною моніторингові сайти фіксують досить часто. Ймовірно, вони пов’язані зі збоями у роботі навігаційної системи чи самого сервісу з відстежування авіаруху. Деякі експерти пов’язували такі аномалії із роботою російських систем РЕБ.

Раніше "Телеграф" писав, що у небі над Україною помітили одразу три пасажирські літаки.