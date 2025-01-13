Магнитная буря длится уже больше недели: чего ожидать в ближайшие дни

На протяжении понедельника земляне ощутят на себе шестибалльный шторм

Магнитная буря, которая держится на нашей планете уже достаточно долго, не собирается в ближайшие дни снижать свою силу. Астросиноптики прогнозируют, что ее мощность вырастет до "красного" уровня.

Как говорится в прогнозе Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас, 13 января, на Земле держится сильная магнитная буря в 6 баллов. Уже 14 января ее мощность снизится до "зеленого" уровня.

Низкая магнитная активность будет держаться до конца текущей недели с 14 по 19 января.

Следует напомнить, что магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля Земли, которое может длиться час или целый день. Во время нее метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия. Кроме того, сильные магнитные бури способны выводить из строя электронную технику.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где в Украине в ближайшие дни ожидаются сильные морозы. Метеорологи прогнозируют, что местами температура опустится до -12…17 градусов.