Випив - тримай крупний штраф. Як карають військових за алкоголь на службі

Є обставина, яка може пом'якшити покарання

Військовослужбовцю за знаходження на службі у стані алкогольного сп'яніння загрожує адміністративна відповідальність та чималий штраф. Саме таке рішення ухвалив Харківський районний суд області за схожою справою.

Про це свідчить постанова з Єдиного реєстру судових рішень. Зазначається, що молодший сержант 10 грудня 2024 року був виявлений на службі п'яним.

Після огляду було виявлено рівень алкоголь 2,56 проміле. Внаслідок цього чоловіка притягли до адміністративної відповідальності за частиною 3 статті 172-20 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Обвинувачуваний зізнався у правопорушенні, проте на засідання суду не з'явився.

Суд постановив, що особа має сплатити штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів, який складає 17 000 гривень. При цьому було враховано пом'якшуючу обставину — щиросердне визнання вини та розкаяння.

"Штраф має бути сплачений не пізніше як через 15 днів з дня вручення постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження постанови не пізніше як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення", — йдеться у постанові суду.

Зауважимо, суд наголосив, що військовослужбовці, які перебувають на службі, за певних умов можуть бути досліджені на наявність алкогольного чи наркотичного сп'яніння відповідно до чинного законодавства.

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