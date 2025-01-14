Сонце затихло? Чи піде на спад затяжна магнітна буря найближчими днями

У вівторок земляни відчують на собі середній геомагнітний шторм

Сила магнітної бурі, яка вирує на Землі досить довго, почала падати. Своєю чергою астросиноптики прогнозують низьку сонячну активність упродовж тижня.

Як повідомили вчені зі Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, у вівторок, 14 січня, Земля відчує на собі середню магнітну бурю в 4 бали. Наступного дня, 15 січня, її сила зменшиться до мінімальної сонячної активності в 3 бали.

Упродовж 16-19 січня не очікується будь-яких геомагнітних бур вище 4 балів включно.

Водночас, як кажуть астросиноптики зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, наразі сонячна активність знаходиться на низькому рівні. Іноді на світилі відбуваються спалахи класу С. Однак ймовірно, що геомагнітна "тиша" триватиме надалі.

"Усі сонячні плями, які зараз звернені до Землі, мають стабільні магнітні поля, які навряд чи можуть вибухнути", — додали вони.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну йдуть аномальні морози. Синоптики попереджають, що місцями температура опуститься до -25 градусів.