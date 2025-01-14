Сніг, потепління та не тільки: які сюрпризи принесе погода до України 15 січня

У нічний час все ще стовпчики термометрів будуть падати до значно низьких позначок

У середу, 15 січня, в Україну настане невелике потепління. Однак у частині областей очікуються опади у вигляді снігу та дощу.

Такий прогноз було опубліковано на сайті Укргідрометцентру. Зазначається, що в середньому температура повітря вдень буде на рівні +2.. +3 градусів. На півдні — до +4.. +5.

При цьому в нічний час все ще стовпчики термометрів будуть падати до значно низьких позначок. У східних областях очікується -8 градусів. В інших областях – до -6.

Синоптики кажуть, що сніг пройде у східній та північній частинах країни. У Харківській, Полтавській, Черкаській, Кропивницькій областях, за прогнозом, буде дощова погода протягом дня. У решті опадів у цей день не буде дощів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні у січні та лютому поточного року. Народний синоптик Володимир Деркач зробив прогноз до кінця зими. За його словами, будуть температурні "гойдалки". Січень 2025 буде досить теплим як для зими. А кінець лютого цього року також особливо потішить своєю погодою.