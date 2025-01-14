Підприємства бронюватимуть працівників за новими правилами: що змінилося

Бронь можна оформити виключно через портал "Дія"

В Україні спростили процедуру бронювання працівників для критичних підприємств. Тепер бізнес може оформлювати бронь від мобілізації без обов’язкової паузи в 72 години між завершенням попереднього та початком нового бронювання.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його словами, відтепер керівники підприємств мають можливість завчасно подавати списки на бронювання.

Оформлення нової відстрочки від мобілізації можливе без жодних перерв після завершення попереднього терміну.

"Критичні підприємства можуть подати заяви на бронювання з 22 січня до 1 березня 2025 року без очікування 72 годин. Актуальне бронювання діє до 28 лютого 2025 року, але можна скасувати його завчасно та оформити нове без перерв", — зазначає Федоров.

Як подати заяву на бронювання через портал "Дія":

Зайдіть у кабінет громадянина та оберіть "Подати заяву";

Вкажіть дані кандидатів для бронювання;

Підтвердьте, що зарплата працівника становить понад 20 тисяч гривень;

Перевірте заяву та підпишіть.

Оновлення статусу критичності

Підприємства мають оновити свій статус критичності до 28 лютого 2025 року. Для цього потрібно подати документи, що підтверджують відповідність критеріям, до відповідного державного органу:

Мінекономіки,

Мінагрополітики,

Міненерго,

Мінцифри та інші профільні відомства.

Міністр цифрової трансформації зазначає, що спрощення процедури бронювання дозволить підприємствам критичної інфраструктури уникнути пауз у роботі через мобілізацію працівників. Завчасне подання списків та оновлення статусу критичності допоможуть організувати роботу без затримок.

"Перевіряйте статус свого підприємства й готуйте списки працівників заздалегідь — і працюйте без затримок і несподіваних сценаріїв", — підкреслює Федоров.

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