Солнце затихло? Пойдет ли на спад затяжная магнитная буря в ближайшие дни

Во вторник земляне ощутят на себе средний геомагнитный шторм

Сила магнитной бури, бушующей на Земле довольно долго, начала падать. В свою очередь астросиноптики прогнозируют низкую солнечную активность в течение недели.

Как сообщили ученые из Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, во вторник, 14 января, Земля почувствует на себе среднюю магнитную бурю в 4 балла. На следующий день, 15 января, ее сила снизится до минимальной солнечной активности в 3 балла.

В течение 16-19 января не ожидается каких-либо геомагнитных бурь выше 4 баллов включительно.

В то же время, как говорят астросиноптики с сайта исследования космической погоды Spaceweather, сейчас солнечная активность находится на низком уровне. Иногда на светиле происходят вспышки класса С. Однако, вероятно, что геомагнитная "тишина" будет продолжаться.

"Все солнечные пятна, которые сейчас обращены к Земле, имеют стабильные магнитные поля, которые вряд ли могут взорваться", — добавили они.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украину идут аномальные морозы. Синоптики предупреждают, что местами температура опустится до -25 градусов.