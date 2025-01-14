Зрізану обручку з тіла загиблого бійця знайшли в ломбарді: затримано підозрюваного

Зʼявилися нові деталі скандалу у морзі Малина

Весільну обручку, яку незаконно зняли з тіла загиблого військового Едуарда Рошка перед похованням, вдалося знайти в ломбарді.

Про це стало відомо з власних джерел "Телеграфу". Прикрасу виявили пошкодженою, розрізаною, а її намагалися продати.

Того, хто причетний до цього злочину, вже затримано, і поліція Житомирської області проводить слідчі дії.

Нагадаємо, що інцидент стався у самісінький день поховання, коли родина полеглого в бою танкіста помітила, що обручка, що була на пальці героя, зникла. На пальці, де мала бути обручка, залишився слід — характерне втиснення від кільця. Ба більше, на шкірі були сліди, схожі на подряпини або порізи. Ніби хтось намагався підчепити виріб.

Відомо, що випадки крадіжок прикрас із тіл у Малинському морзі траплялися й раніше.

Дружина військовослужбовця, яка також служить у війську, зазначала, що обручка була для неї важливим символом їхнього кохання. Тому жінка з самого початку наполягала на тому, щоб чоловіка поховали з нею. Однак Едуарда довелося провести в останню путь без неї.