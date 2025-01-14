Два роки від дня трагедії: як виглядав зруйнований ракетою будинок у Дніпрі у 2023 і зараз (фото)

Люди у цей день вшановують пам’ять загиблих

Сьогодні, 14 січня, рівно два роки з дня трагедії у Дніпрі, коли російська ракета вдарила по житловому будинку на вулиці Набережна Перемоги, 118. Цього дня у місті вшановують пам’ять загиблих. Тоді було позбавлено життя 46 осіб, серед яких 6 – діти, близько 80 – отримали поранення.

З самого ранку до місця трагедії несуть квіти та м’які іграшки. Про це повідомляється в Telegram-каналі "Суспільне".

Там надрукували відповідні фото.

Через два роки місце трагедії вже виглядає інакше. У Департаменті із самоорганізації населення повідомляли, що у будинку №118 вже виконали низку робіт. Зокрема технічне обстеження, демонтаж, герметизацію демонтованих ділянок.

Вже цього року будинок буде повністю утеплено.

Як будинок виглядав у листопаді 2024 року

Як будинок виглядав у листопаді 2024 року

"Суспільне" тим часом публікує 14 січня наступне фото вдома:

Як виглядав будинок після трагедії

Ракетним ударом було повністю знесено частину будинку. Так він виглядав одразу після атаки:

Варто нагадати, що 14 січня 2023 року росіяни ракетою атакували багатоквартирний будинок у Дніпрі. Внаслідок удару зруйновано під’їзд на 72 квартири. Тоді загинули 46 людей, серед яких 6 – діти, близько 80 – отримали поранення. З-під завалів понад 500 рятувальників та близько 140 одиниць техніки дістали десятки людей.

Ракетний удар стався під час чергового масованого ракетного обстрілу України російською армією, під час якого було пошкоджено енергетичну інфраструктуру в шести областях України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Служба безпеки України назвала прізвища причетних до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі.