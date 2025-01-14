Південна Корея хоче забрати полонених солдатів КНДР, але є умова

Проте жоден із двох полонених північнокорейських солдатів поки не висловлював бажання вирушити на Південь

Сеул планує провести консультації з Україною щодо повернення на Південь північнокорейських солдатів, які потрапили в полон ЗСУ на території Курської області Росії.

Для цього необхідне бажання самих військовополонених. Про це повідомляє південнокорейська агенція Yonhap News з посиланням на міністерство закордонних справ.

"Оскільки північнокорейські солдати є нашими громадянами згідно з Конституцією, уряд планує провести переговори з Україною, якщо вони звернуться з проханням про перехід на бік Південної Кореї", — заявив представник МЗС Лі Чже Ун під час пресконференції.

Варто зазначити, що Конституція Південної Кореї визначає весь Корейський півострів як свою територію, таким чином, фактично, визнаючи всіх мешканців півострова її громадянами.

Проте представник зовнішньополітичного відомства додав, що жоден із двох захоплених у полон солдатів не висловлював наміру перейти на бік Півдня. Наразі Сеул підтримує зв’язок з Україною з питань, що стосуються цих військовополонених.

За оцінками, Північна Корея відправила близько 11 000 солдатів для підтримки Росії у її війні проти України. З них, як вважають, 300 було вбито, а близько 2700 отримали поранення, згідно з даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї.

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що українським військовослужбовцям вдалося вперше взяти в полон солдатів з КНДР. Вони були поранені на полі бою, але вижили. Наразі солдати Кім Чен Ына перебувають у спецустанові у Києві.

Один із військовополонених на ім’я Лі Чен Нам розповів, що у складі військ КНА КНДР є штурмові підрозділи – 91 та 94 ОБр ССпП КНА КНДР. За словами полоненого, втрати серед особового складу підрозділів КНА КНДР постійно замінює поповнення.