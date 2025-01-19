Был утерян на 5 тысяч лет. В Запорожье нашли ценный древний артефакт, фото

Фрагмент керамики лежал среди камней, песка, раковин и мусора

В Украине историки занимаются исследованием Ямной культуры — также на побережье обмелевшего Днепра в Запорожье археологи обнаружили обломок керамической посуды, которой, вероятно, более пяти тысяч лет.

Об этом сообщает "Суспільне Запоріжжя". Обломок обнаружил археолог и историк Александр Шкаликов. По его словам, фрагмент керамики лежал среди камней, песка, раковин и мусора.

Как отметил специалист, это была верхняя часть кувшина. Вероятно, данная посуда была с острым дном.

Данному артефакту, вероятно, более пяти тысяч лет — скорее всего, речь идет об эпохе энеолита. Шкаликов отметил, что в этом кувшине переносили воду, возможно и готовили на огне какую-нибудь еду

Научный сотрудник Национального заповедника "Хортица" Олег Тубольцев отметил, что каждый кувшин имел особый орнамент, присущий определенной семье. Найденный артефакт планируют передать специалистам для детального исследования.

Напомним, во время советской власти Софийский собор в Киеве чудом избежал разрушения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему знаковый монумент "Родина-мать" в Киеве, долгие годы являвшийся символом советской эпохи, не надо сносить. Происходящие с монументом изменения вызывают оживленные дискуссии в обществе.