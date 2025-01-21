Найшвидший суперкомп’ютер у світі почав працювати у Каліфорнії — його використають для особливої мети (відео)

Замість тижня на обробку даних, комп'ютер витрачає години чи день

У Ліверморській національній лабораторії імені Лоуренса (LNNL) у Каліфорнії офіційно запустили El Capitan — найшвидший суперкомп’ютер у світі. Це перша екзамасштабна обчислювальна система, створена для Національного управління ядерної безпеки (NNSA).

У LNNL зазначили, що екзамасштабний комп’ютер здатний виконувати понад 2 квінтильйони обчислень за секунду (2,79 екзаFLOPs на піку). El Capitan став третім комп’ютером, який досяг екзашвидкості обчислень. Потужність обробки еквівалентна потужності одного мільйона топових смартфонів, які працюють одночасно.

Надкомп’ютер вирішуватиме різноманітні секретні завдання. Серед них — складне моделювання та симуляція ядерних вибухів у ультрареалістичному 3D з високою роздільною здатністю. Раніше на ці завдання на суперкомп’ютерах, йшли дні чи тижні, а зараз це реально за один робочий день або навіть за кілька годин. Крім національної безпеки, El Capitan і його супутня система Tuolumne будуть стимулювати новаторські дослідження в матеріалознавстві, фізиці високої щільності енергії, космічній науці, передовому виробництві, відкритті ліків, моделюванні клімату тощо.

На El Capitan витратили 600 млн доларів США. Його розробляли з травня 2023 року та додали в мережу в листопаді 2024. Лише в січні він офіційно почав експлуатуватися. El Capitan, створений компанією Hewlett Packard Enterprise і оснащений передовими процесорами AMD MI300A Instinct Accelerated Processing Units (APU).

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