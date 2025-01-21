Ученые из Китая установили рекорд, нагрев плазму более чем на 100 млн градусов: зачем им это (видео)

Опыт ученых – один из шагов к будущему энергетике

Китайские исследователи продолжают проводить разнообразные необычные эксперименты. В погоне за дешевой энергией ученые в сфере ядерного синтеза достигли нового мирового рекорда, удерживая плазму, которая в шесть раз горячее Солнца, в течение 1066 секунд. Температура плазмы превысила 100 миллионов градусов по Цельсию. Это важный шаг к созданию термоядерного реактора.

Испытание прошло на экспериментальной установке EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) в Институте физики плазмы в Хэфее. Это достижение превзошло предыдущий рекорд в 403 секунды, установленный в апреле 2023 года. EAST является частью китайского проекта "искусственного солнца", целью которого является создание коммерчески жизнеспособного термоядерного реактора.

По словам Гонга Сяньцзу, старшего исследователя проекта, для успешной реализации термоядерного синтеза для получения энергии необходимо выполнить три ключевых условия:

достичь чрезвычайно высокой температуры,

обеспечить достаточную плотность электронов в плазме,

продолжить стабильный вывод энергии в течение длительного времени.

Несмотря на значительные достижения, исследователи признают, что существует разрыв между экспериментальными установками, такими как EAST, и будущими коммерческими термоядерными реакторами. является важным шагом к воспроизведению этого природного процесса на Земле, который может открыть новая эра энергетики.

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