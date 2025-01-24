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Смертельний укус крейдяного періоду: як крокодил напав на гігантську літаючу рептилію (фото)

Автор
Галина Михайлова
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Так могла виглядати доісторична битва
Так могла виглядати доісторична битва. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Скам’яніла кістка птерозавра з Канади розкрила сліди атаки стародавнього крокодила

Не тільки нові види динозаврів, а й сліди битв між ними можуть знайти вчені, під час вивчення кісток та скам’янілостей доісторичних часів. Іноді вдається знайти дійсно рідкісні свідоцтва.

У дослідженні, опублікованому 23 січня в Journal of Paleontology, виявлено унікальний доказ атаки крокодилоподібної істоти на птерозавра 76 мільйонів років тому. На скам'янілому хребці молодого птерозавра, знайденому в Провінційному парку динозаврів (Альберта, Канада), помітно прокол шириною 4 мм.

Провідний автор статті, доктор Калеб Браун із Королівського музею палеонтології Тіррелла, зазначив: "Кістки птерозаврів дуже делікатні, тому знахідки з явними слідами укусів іншої тварини є надзвичайно рідкісними. Цей екземпляр – молодий птерозавр – є особливо цінним".

Сліди зубів на кістках птерозавра
Сліди зубів на кістках птерозавра

Хребець належав птерозавру Cryodrakon boreas із сімейства Аждархідів. У молодому віці його розмах крил становив близько двох метрів, а дорослі досягали розміру жирафа з розмахом крил до 10 метрів.

Cryodrakon boreas, порівняно з людиною
Cryodrakon boreas, порівняно з людиною

Для підтвердження автентичності пошкодження дослідники застосували мікрокомп’ютерну томографію. Це дозволило встановити, що прокол є справжнім слідом укусу, а не результатом пошкоджень під час розкопок чи скам’яніння.

На думку вчених, знахідка є одним із доказів того, що крокодили полювали або поїдали молодих птерозаврів у доісторичній Альберті". Це відкриття є першим у Північній Америці доказом того, що крокодили харчувалися птерозаврами. Подібні приклади були зафіксовані раніше в Румунії.

Довідково: птерозаври, або птеродактилі, були крилатими рептиліями, які населяли Землю у період від 220 до 65 мільйонів років тому.

Раніше "Телеграф" розповідав про розгадку походження "стежки диявола" в Італії. Там, на схилі вулкана були сліди живих істот-прародичів людей.

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#Канада #Динозаври #Наука