Родичка дракона: у Казахстані знайшли останки незвичайної саламандри з часів динозаврів (фото)

Ця амфібія жила близько 85 млн років тому

У Казахстані були виявлені кістки загадкової та стародавньої амфібії, яка є родичкою сучасного дракома-ольма або, простіше кажучи, незвичайної печерної саламандри. Вчені прозвали виявлену амфібію "бішара бака" (маленька жаба).

Як з’ясувалося, це древнє земноводне належить до сімейства протеїд — незвичайних саламандр із зовнішніми зябрами і дуже зловісною репутацією. Про це пише Esquire.

Вперше останки цієї амфібії знаходили у Казахстані ще минулого століття. Однак тоді єдиний уцілілий хребець саламандри був загублений, і з того часу її слідів більше не знаходили.

Палеонтологи вважають, що казахстанська "бішара бака" жила на Землі одночасно з динозаврами, близько 85 млн років тому. За допомогою 3D-технологій удалося відновити зовнішній вигляд амфібії.

Попри те, що її називають драконом, вона була дуже маленькою, але мала досить погану репутацію.

"Попри те, що європейські протеї нешкідливі, дуже повільно пересуваються і не перевищують 40 сантиметрів у довжину, у людей у минулому вони асоціювалися з бідами. Раніше під час повеней із підземними водами на поверхню виносило протеїв, через що люди вважали зустріч із цим видом, якого прозвали драконом-ольмом, провісником нещасть та лих», — розповіли вчені.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Бразилії розкопали останки нового виду динозавра.