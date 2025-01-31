Подвигу Балто 100 років. Як їздові собаки врятували містечко на Алясці від дифтерії

Подолати понад 1000 км потрібно було за шість днів — в чотири рази швидше ніж зазвичай

У січні 1925 року в містечку Ном на Алясці спалахнула дифтерія, смертельно небезпечна хвороба. Лікар Кертіс Уелч виявив, що запаси антитоксину закінчилися, а морські шляхи були заблоковані кригою. Це була найхолодніша за останні 20 років зима. Без термінових дій місто чекала катастрофічна епідемія.

Єдиним порятунком стало транспортування сироватки собачими упряжками з Анкоріджа, розташованого за понад 1000 км. Так почався легендарний "Великий забіг милосердя". За п’ять з половиною днів 20 каюрів і близько 150 собак подолали 1085 км та доставили антитоксин через хуртовини та крижану пустку. Завдяки їм сироватку доставили 2 лютого, зупинивши загрозу епідемії. Особливо відзначилися команди з лідерами собаками Балто та Того. Балто завершив останній відрізок маршруту, а Того подолав найскладнішу ділянку.

Леонард Сеппала с собаками

Маршрут було потрібно пройти в чотири рази швидше

Зазвичай поштова служба долала цей маршрут за 25 днів, але цього разу стільки часу не було — сироватка могла витримати лише шість днів. Собачі упряжки мусили подолати дистанцію менш ніж за чверть звичайного терміну.

Ключовий відрізок шляху взяв на себе каюр Леонард Сеппала. Щоб виграти час, він вирішив скоротити маршрут, перетнувши по нестабільному льоду затоку Нортон-Саунд. Це було надзвичайно ризиковане рішення, особливо в умовах сніжної бурі, яка накрила команду. Видимість була нульовою, і Сеппала повністю поклався на свого ведучого пса Того. Хаскі провів упряжку по льоду через бурю успішно.

Гуннар Каасен із ведучим псом Балто

Останній етап естафети завершив Гуннар Каасен із ведучим псом Балто. Їхня команда доставила сироватку до Нома за півдня до завершення її терміну придатності, врятувавши життя 10 000 людей.

Про відчайдушну рятувальну операцію пам'ятають і досі

Героїчний подвиг отримав широкий розголос. Статую Балто встановили в Центральному парку Нью-Йорка. Події цього забігу лягли в основу мультфільму "Балто", випущеного у 1995 році. Мультфільм, що вшановує участь Того випущений в 2019 році.

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