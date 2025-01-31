Подвигу Балто 100 лет. Как ездовые собаки спасли городок на Аляске от дифтерии

Преодолеть более 1000 км нужно было за шесть дней — в четыре раза быстрее обычного

В январе 1925 года в городе Ном на Аляске вспыхнула дифтерия, смертельно опасная болезнь. Врач Кертис Уэлч обнаружил, что запасы антитоксина закончились, а морские пути были заблокированы льдом. Это была самая холодная за последние 20 лет зима. Без срочных действий город ждала катастрофическая эпидемия.

Единственным спасением стала транспортировка сыворотки собачьими упряжками из Анкориджа, расположенного в более чем 1000 км. Так начался легендарный "Большой забег милосердия". За пять с половиной дней 20 каюров и около 150 собак преодолели 1085 км и доставили антитоксин через метели и ледяную пустошь. Благодаря им сыворотку доставили 2 февраля, остановив угрозу эпидемии. Особо отличились команды с лидерами собаками Балто и Того. Балто завершил последний отрезок маршрута, а Того преодолел самый сложный участок.

Леонард Сеппала с собаками

Маршрут нужно было пройти в четыре раза быстрее

Обычно почтовая служба преодолевала этот маршрут за 25 дней, но в этот раз столько времени не было — сыворотка могла выдержать всего шесть дней. Собачьи упряжки должны были преодолеть дистанцию менее чем за четверть обычного срока.

Ключевой отрезок пути взял на себя каюр Леонард Сеппала. Чтобы выиграть время, он решил сократить маршрут, пересек по нестабильному льду залив Нортон-Саунд. Это было чрезвычайно рискованное решение, особенно в условиях накрывшей команду снежной бури. Видимость была нулевой, и Сеппала полностью положился на своего ведущего пса Того. Хаски провел упряжку по льду через бурю успешно.

Гуннар Каасен с ведущим псом Балто

Последний этап эстафеты завершил Гуннар Каассен с ведущим псом Балто. Их команда доставила сыворотку в Ном за пол дня до истечения ее срока годности, спасая жизнь 10 000 человек.

Об отчаянной спасательной операции помнят до сих пор

Героический подвиг получил широкую огласку. Статую Балто установили в Центральном парке Нью-Йорка. События этого забега легли в основу мультфильма "Балто", выпущенного в 1995 году. Мультфильм, который чествует участие Того, выпущен в 2019 году.

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