Аномалія на Волині: сірі журавлі вже повертаються з вирію (фото,відео)

Сірі журавлі занесені до Червоної книги України

Аномально тепла зима в Україні повпливала на тварин та птахів. Качки взагалі не відлітали з країни, а сірі журавлі повернулись набагато раніше звичайного терміну.

В мережі з’явилось заворожливе відео, як зграя червонокнижних журавлів летить у небі над Волинню. Надзвичайно раннє повернення птахів підтвердив і Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща".

Одразу дві зграї журавлів помітили біля села Домашів під Луцьком, фіксували їх і біля Радошина. Вони летіли на захід. Загалом нарахували 32 птахи.

Що відомо про сірих журавлів та як вони відреагують на морози

Зазвичай сірі журавлі зимують у теплих регіонах: Південній Європі, Північній Африці чи на Близькому Сході. Вони повертаються ближче до березня, торік прилетіли в лютому.

Їхня поява у зимовий період над Волинню — надзвичайно рідкісне явище. Найімовірніше, вважають фахівці, його причина — тепла зима. Турбуватися за птахів через очікувані морози не варто. При поверненні морозів журавлі відлетять південніше. Харчуються ці птахи рослинами та корінцями.

Сірі журавлі в небі/ Фото:Володимир Лойко

Сірі журавлі — одні з найбільших птахів у Європі, розмах їхніх крил може досягти 2,4 метра. Коли вони мігрують — можуть пролетіти до 200 кілометрів за день. Одна з відомих рис птахів — особливі "танці". В Україні сірі журавлі гніздяться переважно на Поліссі, зрідка трапляються у заболочених долинах річок Лівобережного Лісостепу. Загальна чисельність становить приблизно 500–850 пар.

Раніше "Телеграф" розповідав, що аномально тепла зима пробудила чимало рослин. У заповіднику на Одещині на два місяці раніше заквітли червонокнижні рослини, а в Києві прокинулись підсніжники.