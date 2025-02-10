Земля в потоці сонячного вітру. Якої сили очікується магнітна буря цими днями

Астросиноптики оновили графік коливань і попереджають про "червоні" та "оранжеві" дні

На Землі продовжує тривати магнітна буря. Вона виникла внаслідок того, що Земля увійшла в потік сонячного вітру. Шторм може відбутись і найближчими днями.

Наша планета увійшла в потік сонячного вітру, що витікає з отвору у формі півмісяця в атмосфері Сонця. Це вже спричинило одну незначну геомагнітну бурю класу G1, і є ймовірність нових штормів, оскільки Земля просувається глибше в потік, як попереджають вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Водночас фахівці зі сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, кажуть, що наразі, 10 січня, тримається сильна магнітна буря в 5 балів. Наступного дня, 11 лютого, вона знизить свою силу до 4 балів. Середній геомагнітний шторм прогнозується і 12 лютого.

Однак вже у четвер, 13 лютого, очікується зниження сонячної активності.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну скоро прийде антициклон, який принесе сніг. Своєю чергою синоптики прогнозують, що "мінуси" будуть несуттєвими.