Без умов Росії? Чого чекати від тимчасового перемир’я у війні

Це в жодному разі не заморожений конфлікт, а тимчасове перемир’я на 30 днів, як це зафіксовано у спільній заяві з американською делегацією

Україна показала свою налаштованість на перемир’я на 30 днів із Росією, тому дипломатично м’яч зараз на російській стороні. Від Росії зараз очікується відповідь, але без будь-яких умов.

Про це Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав в інтерв’ю виданню РБК-Україна. За його словами, наша країна прийняла ту пропозицію американської сторони й відповідно дзеркально російська сторона має зробити так само.

"Давайте дочекаємося офіційної відповіді, тому що станом на сьогодні її немає. Але однозначно ми виходимо з того, що жодних додаткових умов не повинно висуватися", — наголосив Сибіга.

Він додав, що є різні офіційні форми підтвердження позиції держави. Це підтвердження має бути надано безпосередньо американській стороні, чого РФ досі не зробила.

"Але тут ще раз уточню, що ми говоримо про тимчасове перемир’я. Це ні в якому разі не заморожений конфлікт, а тимчасове перемир’я на 30 днів, як це зафіксовано у нашій спільній заяві з американською делегацією", — наголосив Сибіга.

Глава МЗС нагадав, що гіркий досвід "мінського процесу та встановлених тоді перемир’я, яких було 25 як мінімум, показує, що це справді виклик.

"Показує, що слід негайно чекати від російської сторони провокацій. Показує, що росіяни не дотримуються своїх домовленостей та їхня практика — одразу порушувати ці перемир’я. Тому нам справді потрібно мати дієвий механізм об’єктивного контролю", — пояснює міністр.

На думку Сибіги, цей механізм має бути з міжнародним компонентом.

"Тут питання, хто може здійснювати такий моніторинг, тому що безумовно є національна складова, це без нас не може бути, бо це відбувається на нашій території. Тому Україна тут визначальна стосовно контролю і моніторингу за дотримуванням перемир'я. І я вже це казав, ми вже приступили до формування національної команди, яка буде виробляти модальності, алгоритми забезпечення цього процесу", — підсумував голова МЗС.

Перемир’я на 30 днів — що відомо

Україна готова ухвалити пропозицію США про негайне припинення вогню на фронті на 30 днів, але якщо Росія теж на це погодиться. Вашингтон після завершення переговорів у Саудівській Аравії має проінформувати російську сторону про це і дізнатися про її думку з цього приводу.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп сподівається, що Росія погодиться на припинення вогню. За його словами, він та його адміністрація мають намір зустрітися з Володимиром Путіним вже найближчим часом.

У Росії з цього приводу вже влаштували істерику. Там заявили, що Москва не розглядає можливість тимчасового припинення вогню, заявивши, що це лише нібито допоможе Україні перегрупуватися. У Кремлі переконані, що Вашингтон використовує цю ініціативу як привід для продовження постачання зброї Києву.

Андрій Сибіга пояснив, що ухвалення рішення про пропозицію 30 днів повного припинення вогню – це не підготовка до заморожування війни з Росією. Україна погодилася на цю пропозицію, оскільки вважає, що це може розпочати шлях до повного завершення війни.

У Кремлі вважають, що заклик до перемир’я в Україні сприймається нібито "спробою дати ЗСУ час на переозброєння". Такий сигнал було передано Росією для США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна ніколи не погодиться на заморожений конфлікт чи угоди, аналогічні Мінським домовленостям чи Будапештському меморандуму. За словами керівника Офісу президента, Україна представила США під час зустрічі у Джидді свої "червоні лінії" для мирних переговорів.