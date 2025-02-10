Свято 10 лютого: що не можна робити сьогодні, щоб назавжди не відлякати удачу

Дізнайтеся, як залучити добробут цього 2025 року

Цього понеділка, 10 лютого, християни східного обряду вшановують пам’ять священномученика Харлампія. У церковне свято на українців чекає холодне арктичне повітря.

Святий Харлампій вважається захисником від раптової смерті без покаяння. Також його вважають покровителем свійських тварин та хранителем урожаю. До нього звертаються з молитвами про порятунок від голоду та покращення добробуту.

Традиції та прикмети 10 лютого

Обов’язковою традицією цього дня на Русі було випікання пирогів із капустою. Щоб привабити весну, їм надавали круглу форму, яка нагадує сонце.

Такою випічкою щедро ділилися з сусідами, рідними, мандрівниками, яких зустріли дорогою до церкви, і нужденними. Вважалося, що чим більше слів подяки буде за частування, тим добротнішим буде рік.

Фото: freepik

Багато зірок видно вночі — до ясної та безвітряної погоди.

Дрозди співають — до ранньої та теплої весни.

Немає снігу на землі – більше серйозних снігопадів не буде.

Що не можна робити 10 лютого

Позичати хліб та сіль — до проблем із фінансами.

Мести підлогу — можна вимести удачу, добробут.

Дивитися в чужі дзеркала — можна притягнути до себе чужі проблеми.

Трясти й дзвеніти дрібницею — до бідності.

Свята та події 10 лютого

Міжнародний день боротьби з епілепсією (International Epilepsy Day)

Всесвітній день зернобобових культур

День народження праски

День парасольки у США

День пам’яті жертв фойб в Італії

У кого іменини 10 лютого

Сьогодні іменини святкують Анна, Валентина, Геннадій, Антон, Василь, Галина, Петро, Григорій та Герман.

Нагадаємо, що в останньому зимовому місяці випадає багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних подій та вихідних на лютий 2025 року.