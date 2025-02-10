Земля в потоке солнечного ветра. Какой силы ожидается магнитная буря в эти дни

Астросиноптики обновили график колебаний и предупреждают о "красных" и "оранжевых" днях

На Земле продолжается магнитная буря. Она возникла в результате того, что Земля вошла в поток солнечного ветра. Шторм может произойти и в ближайшие дни.

Наша планета вошла в поток солнечного ветра, вытекающего из отверстия в форме полумесяца в атмосфере Солнца. Это уже вызвало одну незначительную геомагнитную бурю класса G1, и есть вероятность новых штормов, поскольку Земля продвигается глубже в поток, как предупреждают ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

В то же время специалисты сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, говорят, что сейчас, 10 января, держится сильная магнитная буря в 5 баллов. На следующий день, 11 февраля, она снизит свою силу до 4 баллов. Средний геомагнитный шторм прогнозируется и 12 февраля.

Однако уже в четверг, 13 февраля, ожидается понижение солнечной активности.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украину скоро придет антициклон, который принесет снег. В свою очередь синоптики прогнозируют, что "минусы" будут несущественными.