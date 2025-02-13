В Казахстані знайшли золоті прикраси сарматів, які могли належати царям (фото)

Унікальні золоті прикраси сарматської еліти зберігатимуться в музеї

Від сучасної України і до Китаю — сармати були кочовим народом, що домінував у степах між Східною Європою та Центральною Азією з V століття до н.е. до IV століття н.е. Вперше вони згадуються в перських писемних джерелах. Частина їх території наразі — Казахстан.

Саме тут археологи виявили поховання віком 2400 років, у якому збереглися унікальні золоті прикраси із зображеннями хижаків. Знахідка, датована V століттям до н.е., свідчить про високий статус похованих – ймовірно, вони належали до сарматської знаті чи навіть царської родини.

Золотий артефакт часів сарматів, знайдений в Казахстані

Коштовності та зброю було розкопано у трьох курганах на заході Казахстану, в Атирауській області, яка колись була центром Сарматії. Загалом із цих курганів витягли понад 1000 артефактів, з яких близько 100 – це золоті вироби, створені у традиційному сарматському "анімалістичному" стилі. На прикрасах можна побачити фігури леопардів, тигрів і кабанів, які мешкали в цьому регіоні понад дві тисячі років тому.

Золотий браслет сарматів з головою леопарда - майстерність виробу вражає

Окрім золотих елементів були знайдені прикраси, предмети побуту та срібні "піктограми", що представляють сайгака та вовка.

Раніше "Телеграф" розповідав про українську катакомбну культуру. Вони не тільки користувались колісницями, а й мали зіккурати.