Путін продовжує грати ва-банк: як Росія зриває перемир’я, на якому наполягають США

У Віткоффа не вдалося переконати президента РФ

Президент Росії Володимир Путін продовжує вимагати включення під контроль Росії чотирьох українських регіонів як умову припинення війни. Такі вимоги стали серйозною перешкодою для спроб США досягти перемир’я та завершити бойові дії.

Відповідну інформацію повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела у Москві. За їхніми даними, під час нещодавніх переговорів у Кремлі спецпредставник США Стів Віткофф намагався переконати Путіна погодитися на припинення вогню уздовж нинішньої лінії фронту, однак російський лідер залишився при своєму максималістському курсі.

Переговори зайшли у глухий кут і тепер вимагають особистого контакту між Путіним і Дональдом Трампом. У Білому домі дедалі більше розчаровані відсутністю прогресу.

Путін наполягає, що Донеччина, Луганщина, Запоріжжя і Херсонщина мають увійти до складу Росії повністю, хоча Москва не контролює всі території цих регіонів. США готові були визнати контроль Росії над Кримом і зафіксувати лінію фронту станом на тепер, однак таких поступок Путіну в питанні інших регіонів Вашингтон наразі не розглядає. Водночас США пропонують Україні безпекові гарантії і обмеження її прагнень до членства в НАТО в рамках потенційної угоди.

Окрім цього, глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав запропоноване Путіним триденне перемир’я на 8–11 травня "початком прямих переговорів" із Україною. Він заявив, що пропозиція про припинення вогню є "кроком до діалогу без попередніх умов". Речник Кремля Дмитро Пєсков уже встиг звинуватити Україну в "провокації".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Україна та Сполучені Штати мають суттєві розбіжності щодо умов потенційної "мирної угоди" з Росією. Пропозиції, які просуває президент Дональд Трамп — зокрема, визнання контролю РФ над Кримом і формат майбутніх безпекових гарантій для Києва — залишаються неприйнятними для української сторони.