Їхня історія кохання почалася з претензій: як виглядає дружина прем’єра Великої Британії Кіра Стармера і чим займається

У шлюбі пара виховує двох дітей

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який посів перше місце у списку "найвпливовіших людей світу" за версією Time, давно одружений з Вікторією Александер. Жінка намагалася уникати публічності, але після того, як стала першою леді Великої Британії, їй довелося частіше з’являтися перед громадськістю.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина прем’єра Кіра Стармера та чим займається. Ми дізналися деякі факти їхнього знайомства.

Вікторія Стармер — як виглядає дружина прем’єра Великої Британії

Перша леді Великої Британії Вікторія Стармер народилася у Лондоні та виросла в районі Госпел-Оук, розташованому на півночі міста. Її батько був економістом і виходець із польсько-єврейської родини, а мама, яка померла у 2020 році, працювала у медичній сфері.

Вікторія Стармер, Фото: Getty Images

Після закінчення школи Вікторія здобула вищу освіту за спеціальностями "юриспруденція" та "соціологія" в Кардіффському університеті, де рік обіймала посаду президента студентського союзу. У цей період Вікторія стала прихильницею Лейбористської партії та навіть активно протестувала проти освітніх реформ тодішнього міністра освіти.

А за чотири роки майбутня перша леді Великої Британії стала кваліфікованим адвокатом і почала працювати в юридичній фірмі Hodge Jones & Allen. На початку 2000-х років Вікторія познайомилася із майбутнім чоловіком.

Кір Стармер разом із дружиною, Фото: Getty Images

Як розповів сам Кір Стармер в інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану у 2021 році, їхнє знайомство з Вікторією було не вдалим, оскільки почалося з претензій. Раніше вони працювали разом над однією судовою справою і Кір взяв номер Вікторії, щоб сказати їй про неточності у документах, які вона складала.

За словами прем’єра Великої Британії, Вікторія його вислухала, а потім, вішаючи слухавку, пробурчала: "Ким, чорт забирай, він себе уявив?". Але попри зухвалість, Кір наважився залицятися до Вікторії і між ними спалахнули почуття.

Як виглядає Вікторія Стармер, Фото: Getty Images

У 2004 році пара побралася під час відпустки в Греції, а у 2007 році — зіграла весілля в маєтку Феннес в Ессексі. У шлюбі у них народилося двоє дітей. Сина звуть Тобі та йому 16 років, а ось ім’я 14-річної доньки пара не розкриває.

Відомо, що після заміжжя Вікторія перейшла працювати до Національної служби охорони здоров’я, де залишається працювати у сфері гігієни праці. Довгий час дружина Стармера вважала за краще залишатися в його тіні, оскільки не хотіла зайвої уваги з боку преси, але після того, як Кір обійняв посаду прем’єр-міністра Великої Британії, його дружина стала публічнішою.

Кір та Вікторія Стармер, Фото:Getty Images

Проте Вікторія ніколи не давала інтерв’ю. За словами її чоловіка, надалі це не зміниться.

"Їй подобається працювати в Національній системі охорони здоров’я. Їй подобається команда, з якою вона працює. І ми з нею робимо все можливе, щоб виростити двох щасливих та впевнених у собі дітей, і це дуже важливо для нас", – сказав про дружину британський політик.

Як виглядає перша леді Великої Британії, Фото: Getty Images

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина держсекретаря США Марко Рубіо. Ми дізналися, чим вона займається.