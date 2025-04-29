Отримав Героя з рук Януковича і мільйонні підозри від НАБУ: хто такий Леонід Шиман, який отримав підозру за неякісні міни

Багаторічний директор з мільйонними схемами. Що відомо про Леоніда Шимана, багаторічного директора оборонного заводу

Леонід Шиман, генерального директора Державного підприємства "Науково-виробниче об'єднання "Павлоградський хімічний завод", якого затримала СБУ за підозрою у виготовленні неякісних мінометних боєприпасів для Збройних Сил України, керує заводом з 1999 року і має доволі суперечливу біографію.

Він уже кілька разів отримував підозри від НАБУ і САП, проте продовжує перебувати на посаді уже 26 рік. "Телеграф" вирішив розповісти, хто такий Леонід Шиман. Про його кар'єрний шлях, нагороди та корупційні скандали читайте у матеріалі "Телеграфу".

Кар'єрний шлях Шимана

Леонід Миколайович Шиман народився 13 жовтня 1959 року в місті Шостка Сумської області. Після закінчення восьмого класу вступив до технікуму, де здобув спеціальність апаратника нітрації нітроцелюлози. Вищу освіту отримав у Казанському хіміко-технологічному інституті за спеціальністю "хімія і технологія високомолекулярних сполук".

Професійну діяльність розпочав на Павлоградському хімічному заводі. Пройшов шлях від технолога дільниці до генерального директора підприємства. У 1999 році став генеральним директором – головним конструктором ракетних двигунів твердого палива ДП "НВО "Павлоградський хімічний завод".

Державні нагороди

За роки своєї діяльності Леонід Шиман отримав низку державних нагород:

Звання Героя України з врученням ордена Держави (2013); (Указ Януковича № 444/2013);

Орден "За заслуги" II ступеня (2018);

Орден "За заслуги" III ступеня (2009);

Звання "Заслужений працівник промисловості України" (2004);

Леонід Шиман і Арсен Аваков, 2020 рік

Корупційні скандали

Леонід Шиман у суді

Попри високі нагороди, Леонід Шиман неодноразово потрапляв у поле зору антикорупційних органів:

У вересні 2021 року НАБУ і САП оголосили йому підозру у справі про схему з "компаніями-прокладками", яка завдала державі 43,3 млн грн збитків.

У червні 2023 року з'явилася нова підозра у зловживаннях на майже 28,5 млн грн через маніпуляції із закупівлями.

У червні 2024 року його знову підозрювали у завданні 3,2 млн грн збитків через невиконання умов контракту.

Деталі затримання

Леонід Шиман, архівне фото

За даними журналістів видання "Бабель", СБУ затримала чотирьох осіб, серед яких генеральний директор заводу Леонід Шиман, його перший заступник Олексій Кириченко, колишній очільник одного з військових представництв Міноборони Михайло Шкуренко та керівник групи контролю відповідного підрозділу Юрій Яресько.

Слідство вважає, що затримані свідомо використовували дешевші, неякісні матеріали у виробництві мінометних снарядів, щоб зменшити витрати та отримати надприбутки. Військові посадовці, відповідальні за контроль якості, ігнорували недоліки продукції.

Наразі всіх чотирьох підозрюваних взято під варту. Якщо їхню вину доведуть у суді, фігурантам справи загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Центр Протидії Корупції раніше звертав увагу на можливий конфлікт інтересів: продукцію Павлоградського хімзаводу приймав військовий представник Міноборони Михайло Шкуренко, дружина якого працювала на цьому ж підприємстві й отримувала близько 1 млн грн на рік.

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