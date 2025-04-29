"Арсенал" — ПСЖ: де і коли дивитись півфінал Ліги чемпіонів

Велика гра пройде у Лондоні

У вівторок, 29 квітня, у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 відбудеться перший півфінал. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Арсенал" — ПСЖ.

У прямому етері в Україні гру "Арсенал" — ПСЖ покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Поєдинок "Арсенал" – ПСЖ можна подивитися на Megogo за підписками: MEGOPACK XL, Спорт, Максимальна та Максимальна + благодійність. Вартість пробної підписки – 69 грн. Зустріч пройде у Лондоні (Велика Британія) на стадіоні "Арсенал", початок матчу — о 22:00 за київським часом.

Додамо, що матч-відповідь між "Арсеналом" і ПСЖ відбудеться 7 травня в Парижі (Франція) на стадіоні. "Парк-де-Пренс". Переможець протистояння вийде у фінал турніру, де зіграє з переможцем 2-матчевої дуелі "Барселони" та "Інтера". Вирішальна гра відбудеться 31 травня у Мюнхені (Німеччина) на однойменній арені.

Нагадаємо, Арсенал став третім на етапі ліги. У 1/8 фіналу ЛЧ Каноніри з легкістю вибили ПСВ, після чого пройшли мадридський "Реал". ПСЖ не зумів відібратися в плей-оф ЛЧ напряму. Парижани у стиковому раунді пройшли "Брест", після чого здолали англійські "Ліверпуль" та "Астон Віллу".