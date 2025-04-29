"Арсенал" — ПСЖ: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів

Велика гра пройде у Лондоні

У вівторок, 29 квітня, у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 стартує стадія 1/2 фіналу. "Арсенал" українця Олександра Зінченка прийме ПСЖ у першій грі.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Арсенал" — ПСЖ. Початок гри, яка відбудеться у Лондоні на арені "Арсенал", заплановано на 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів "Арсенал" — ПСЖ (оновлюється)

Де і коли дивитися матч "Арсенал" — ПСЖ

У прямому етері в Україні гру "Арсенал" — ПСЖ покаже медіаплатформа Megogo. Поєдинок можна переглянути на Megogo за підписками: MEGOPACK XL, Спорт, Максимальна та Максимальна + благодійність. Вартість пробної підписки – 69 грн.

Прогноз букмекерів на матч "Арсенал" — ПСЖ

На думку букмекерів, Каноніри є невеликими фаворитами першої гри, але при цьому Пушкарі — аутсайдери 2-матчевого протистояння. На вихід англійців у фінал турніру фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 2,00. У той самий час подібний успіх французів імовірніший — коефіцієнт 1,82. Додамо, що аналітики оцінюють шанси "Арсеналу" на перемогу в першій грі у 44%, а ПСЖ — у 29%.

Історія зустрічей

Команди зустрічалися між собою 6 разів "Арсенал" тричі перемагав, тричі була зафіксована нічия. Востаннє лондонці зустрічалися з парижанами 1 жовтня 2024 року у рамках основного етапу ЛЧ (2:0).

Матч-відповідь між "Арсеналом" і ПСЖ відбудеться 7 травня в Парижі (Франція) на стадіоні. "Парк-де-Пренс". Переможець протистояння вийде у фінал турніру, де зіграє з переможцем 2-матчевої дуелі "Барселони" та "Інтера". Вирішальна гра відбудеться 31 травня у Мюнхені (Німеччина) на однойменній арені.

Нагадаємо, Арсенал став третім на етапі ліги. У 1/8 фіналу ЛЧ Каноніри з легкістю вибили ПСВ, після чого пройшли мадридський "Реал". ПСЖ не зумів відібратися в плей-оф ЛЧ напряму. Парижани у стиковому раунді пройшли "Брест", після чого здолали англійські "Ліверпуль" та "Астон Віллу".