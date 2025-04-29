Депутат обвішався чужими медальками, за що на нього наїхали окупанти в Росії

Іванов заявив, що під час участі у виборах він нібито надавав документи-підтвердження

Олексій Іванов, депутат із російської Пензи, опинився під підозрою в носінні чужих нагород. Таке припущення висловили троє учасників війни в Україні та троє ветеранів спецназу.

Як повідомляють росЗМІ, вони звернулися до голови міськдуми Пензи Дениса Соболєва та керівників фракцій із проханням перевірити правомірність носіння бойових нагород цим політиком.

У зверненні автори послалися на інформацію з довідок Міноборони Росії та адміністрації президента, де зазначено, що Іванов був нагороджений лише однією медаллю — "За відвагу" у 1996 році. Однак на фотографіях у соцмережах депутат зображений із трьома нагородами: окрім медалі "За відвагу", на його грудях видно орден Мужності та медаль СРСР "За відвагу". Зазначено, що останню нагороду він не міг отримати через свій вік.

Олексій Іванов у свою чергу заявив, що під час участі у виборах він нібито "надавав документи, що підтверджують його нагороди". Російські солдати повідомили, що поліція розпочала перевірку правомірності володіння медаллю.

Автори звернення нагадали, що незаконне використання або присвоєння державних нагород передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність. Вони також закликали заслухати депутата щодо законності носіння ордена Мужності та медалі СРСР "За відвагу", провести відповідну перевірку, а в разі необхідності звернутися до правоохоронних органів і позбавити депутата мандата. Сам фігурант зазначив, що щоразу під час виборів він надавав документи, які підтверджують його право на ці нагороди.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Адам Кадиров, 16-річний син лідера Чечні Рамзана Кадирова, був внесений до Книги рекордів Росії. Хдлопець отримав велику кількість нагород і орденів, що зробило його інтернет-мемом.