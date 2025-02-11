У Мілані знайшли таємничі тунелі з малюнків Леонардо да Вінчі (фото, відео)

Ці тунелі могли мати оборонне або ж романтичне значення

В Італії під замком Сфорца у Мілані архітектори та дослідники знайшли підземні тунелі, які, ймовірно, замальовував Леонардо да Вінчі понад п’ять століть тому. Виявлені проходи належать до ранньої військової оборони фортеці, і фахівці вважають, що це лише частина значно більшої прихованої системи.

Будівництво замку Сфорца почалося в XIV столітті. Згодом споруду неодноразово перебудовували, і нині збереглася лише невелика частина первісного комплексу. У 1495 році правитель Мілана залучив Леонардо да Вінчі до прикрашання внутрішніх стін та стелі замку. На ескізах да Вінчі того часу зображені численні проходи та підземні ходи, багато з яких довгий час залишалися втраченими для людства.

"Під час обстеження використовувалися передові технології, включаючи георадар і лазерні сканери, щоб точно скласти карту та задокументувати надра замку та його підземні споруди. Ці інструменти дозволили виявити порожнини та підземні ходи глибиною лише кілька десятків сантиметрів", — розповідають дослідники.

Да Вінчі та нариси замку

Ці тунелі моли мати і більш романтичне значення. Згідно з деякими джерелами, Людовіко Сфорца наказав побудувати таємний прохід, що з’єднує замок із базилікою Санта-Марія-делле-Граціє, де спочивають останки його дружини Беатріче. Століттями оповитий легендами та міфами, цей тунель був предметом вивчення як істориків, так і ентузіастів епохи Відродження. Тепер, завдяки прогресу в технології, дослідження показують, що ці історії можуть мати підґрунтя в реальності.

ШІ пропонує схему тунелів під замком Сфорца

Дослідницька група Міланської політехніки у співпраці з інженерною компанією Codevintec Italiana використала новітні методи для оцифрування структури замку: лазерне сканування, GPS, 3D-радарні дослідження та фотограмметрію. Це дозволило створити віртуальну 3D-модель та виявити кімнати другого підземного рівня й додаткові проходи, які раніше не були доступні для огляду. Попри інтригуючі знахідки, фізичні розкопки під фортецею не плануються. Однією з найамбітніших цілей цього дослідження є створення "цифрового двійника" замку Сфорца.

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