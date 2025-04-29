Росія втратила танки на полі бою в Україні і хоче компенсувати їх несподіваним способом

У Росії дісталися розробників World of Tanks

Генеральна прокуратура Російської Федерації звинувачує керівників Wargaming та Lesta Games, які спільно розробили популярну у всьому світі комп’ютерну гру World of Tanks, в екстремізмі. Одну із компаній пропонують націоналізувати.

Відповідні матеріали подано до Таганського суду міста Москва. Про це пишуть російські ЗМІ.

Глава Lesta Games Малик Хатажаєв та глава Wargaming Віктор Кислий звинувачуються в екстремістській діяльності Генпрокуратурою РФ через підтримку України. Орган має намір домогтися заборони їхньої діяльності та конфіскувати Lesta Games у дохід держави.

Розробку World of Tanks було розділено у 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Wargaming залишила свої офіси в Росії та Білорусі та передала розробку російської версії гри Lesta Games. Таким чином, остання технічно все ще перебуває під юрисдикцією Генеральної прокуратури Росії.

За даними Генпрокуратури, чоловіки писали у соцмережах дописи проти так званої Спеціальної військової операції. У справі фігурують скрини їхніх публікацій із заголовками "Найвоєнна гра World of Tanks проти спецоперації Росії", "Як Wargaming пережив 25 років — і впорався з війною в Україні", "Wargaming запустила благодійний проєкт з українським контентом в іграх для збору на реанімобілі".

За це керівників обох компаній просять покарати, визнати екстремістами та заборонити діяльність на території РФ. Крім того, повністю націоналізувати Lesta Games.

Обидва розробники World of Tanks поки що утримуються від офіційних заяв, проте Lesta Games дала коментар у корпоративному Telegram-каналі.

"Компанія працює у повній відповідності до законодавства Російської Федерації та Республіки Білорусь, тому підстав для будь-яких побоювань чи приховування інформації у нас немає. Ми нічого не порушували та нам нічого боятися", – йдеться у публікації.

Нагадаємо, протягом свого четвертого терміну на посаді президента Володимир Путін переслідував понад 116 тисяч людей. Це новий "рекорд" у кількості репресованих за післясталінську історію Росії.