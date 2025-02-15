Льодовики Гренландії тріскаються: вчені розповіли, яку загрозу це несе для людства

Танення Гренландії може бути більш непередбачуваним

Гренландія може втратити кригу швидше, ніж вважалося раніше. Вчені звернули увагу на один фактор, який може змінити попередні прогнози в гірший для людства бік.

Цим чинником можуть стати тріщини у льодовиках. Нове дослідження оприлюднено у журналі Nature Geoscience

Раніше вважалося, що крижаний щит Гренландії переважно зменшується через контакт льоду з теплим повітрям, а також через відколювання айсбергів у прибережних районах. Проте зараз вчені звернули увагу на те, що розтріскування льодовиків дозволяє послабити структуру льоду, а також збільшити площу контакту з теплою поверхнею. Ця вода також може потрапляти під льодовики, знижувати тертя і тим самим прискорювати їх рух.

Хоча подібні дослідження були й раніше, але вони були менш масштабними та стосувалися лише однієї частини острова. Тепер учені взяли високоточні моделі рельєфу всього острова за 2016 і 2021 рік і дійшли висновку, що загальний обсяг тріщин збільшився на 4,3%, хоча цей показник залишається в межах похибки і його можна списати на неточності вимірювань. Втім, у деяких регіонах цей процес відбувається значно швидше, ніж в інших.

Істотне збільшення тріщинуватості спостерігається в регіонах, де прискорюється рух льоду — південно-східний (+25,3%), центрально-східний (+15-20%) та північно-західний (+10-15%). Водночас у центрально-західному регіоні обсяг тріщин знизився на 14,2%, що пов’язують з уповільненням руху льодовика Якобсхавн. Втім, очікується, що він пришвидшиться протягом кількох років.

Як і згадувалося вище, вчені вважають, що збільшення тріщин прискорює втрату льоду Гренландією. Але нове дослідження показує, що це відбувається не плавно, а стрибками.

Тобто це означає, що рівень світового океану може підвищуватися швидше, ніж ми думали, що несе потенційну загрозу для прибережних міст. Вже зараз Гренландія втрачає 280 мільярдів тонн льоду на рік, а нові розрахунки показують, що ця цифра може змінюватися значно і різко.

Як повідомлялося раніше, під льодами Антарктиди виявили цілі "річки", які пришвидшують танення континенту. Найбільша з них уже стала довшою за тисячу кілометрів.