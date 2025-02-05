Приховані річки Антарктиди зносять льодовики в океан: вчені зробили тривожні висновки

Схоже, оцінки швидкості танення льоду доведеться переглянути

Напевно в поданні багатьох людей Антарктида є млявий камінь, покритий товстою крижаною шапкою. Однак нове дослідження показує, що між ґрунтом та льодом є цілі річки. Мало того, вони прискорюють танення льоду, що веде до підвищення рівня світового океану.

Заради справедливості, слід зазначити, що вчені й раніше знали про наявність рідкої води під льодами в деяких місцях Антарктиди. Однак у новому дослідженні, оприлюдненому в Geophysical Research Letters, була показана детальна їхня карта.

Крім того, вчені з’ясували, що наявність води між льодами та землею знижує тертя, через що льодовики починають швидше рухатися у бік океану. Згодом цей рух утворює канали, які нагадують підлідні "річки". Найдовший з них уже досяг довжини 1061 кілометр.

Підлідні канали Антарктики

Нова модель показала, де саме під льодом є основні потоки. При цьому вчені також виявили, що в цих місцях Антарктида втрачає лід у 4-5 разів швидше, ніж у середньому по континенту. Це особливо помітно у прибережних районах.

Швидкість руху льоду в метрах за рік. Чим яскравіший колір, тим швидше рух

Наприклад, у районі льодовиків Денмана та Пайн-Айленд танення становить до 20 метрів на рік, хоча в інших місцях процес відбувається дещо повільніше.

Втрата льоду Антарктидою призводить до поступового підвищення рівня світового океану, що може загрожувати багатьом острівним державам та прибережним районам. І, згідно з новим дослідженням, це може статися швидше, ніж показували старі моделі. Згідно з найгіршим сценарієм до 2100 року вода підніметься від 8 до 30 сантиметрів, а до 2300 року на кілька метрів. І це навіть без урахування танення Гренландії.

Вчені зазначають, що тепер у побудові моделей танення льодів людям треба враховувати не лише температуру повітря, а й процеси, на які ми раніше не звертали уваги.

Як повідомлялося раніше, вчені зазирнули у глибини озера Енігма в Антарктиді. Попри те, що воно знаходиться під десятком метрів льоду, у ньому процвітає ціла екосистема, яку ніколи не бачили раніше.