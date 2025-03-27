Був радником Кравчука і ліквідовував аварію на ЧАЕС: де похований екснардеп Ємець, який загинув у ДТП

Політика не стало у 42 роки

Олександр Ємець — відомий український правознавець та політик, який був народним депутатом України кількох скликань. Він трагічно загинув в автомобільній катастрофі у 2001 році. Нещодавно ми розповідали про видатного політика В'ячеслава Чорновола, у випадковій смерті якого сумніваються і до сьогодні.

"Телеграф" розповість більше про діяльність політика, чим встиг запам'ятатися, як загинув і де поховали.

Біографія Олександра Ємця

Майбутній політик народився у 1959 році на Хмельниччині. Батько був директором школи, а мати — фельдшером. Із третьої спроби вступив на філософський факультет Київського університету. Там він навчався на психолога.

Ємець також заочно навчався у Київській вищій школі Міністерства внутрішніх справ СРСР імені Фелікса Дзержинського. Там він опановував правознавство.

Олександр певний час працював за фахом: був вихователем у приймальнику-розподільнику для неповнолітніх, викладав дитячу психологію, був науковим співробітником кримінологічної лабораторії. У 1986 році Ємця нагородили медаллю "За відмінну службу по охороні громадського порядку" за участь в ліквідації аварії на ЧАЕС.

Олександр Ємець був нардепом протягом 3 скликань, фото Сергія Давидкова, УНІАН

Ємець був народним депутатом Верховної Ради від Народно-демократичної партії у 1990–2001 роках. У 1992-1993 роках Олександр був радником президента Леоніда Кравчука з політико-правових питань.

У 1993-1994 роках Ємець працював міністром у справах національностей і міграції. Упродовж кількох місяців Олександр був віцепрем'єр-міністром України з політико-правових питань.

Олександр Ємець був віцепрем'єр-міністром України, фото з мережі

В 1995—1998 роках Олександр входив до акціонерного товариства "Галицькі інвестиції" разом з Андрієм Садовим. У 1999 році Ємець вийшов з Народно-демократичної партії. Натомість Олександр став членом правління партії "Реформи і порядок" та уповноваженим представником парламентської фракції "Реформи-Конгрес".

Смерть і могила Олександра Ємця

У 2001 році політик потрапив в автокатастрофу на трасі Кропивницький-Запоріжжя, коли повертався із зустрічі з виборцями. Водій не впорався з керуванням, унаслідок чого автівка злетіла в кювет і врізалась у дерево. За даними слідчої комісії, це могло статися через негоду — туман і слизьку дорогу.

Депутата і його водія госпіталізували. У Ємця виявили черепно-мозкову травму, переломи рук і ніг. Водночас водій не отримав значних травм, оскільки спрацювала подушка безпеки. А от Ємець від отриманих травм помер у лікарні.

За фактом автокатастрофи слідчі відкрили кримінальну справу. У Генпрокуратурі стверджували, що трапилась "звичайна" аварія. Водій їхав зі швидкістю близько 200 кілометрів на годину, тоді як допустима — 80 кілометрів на годину.

"Праві колеса автомобіля поїхали по землі, розвернулися і з великою силою вдарилися об дерево. Подушки безпеки працювали, але не допомагали. Це звичайна дорожньо-транспортна пригода — висока швидкість і неадекватна поведінка водія на дорозі, так керувати автомобілем не можна", — написали в прокуратурі.

Олександр був одруженим. Також у нього залишився син — Леонід Ємець, який став народним депутатом. Зараз він є депутатом Київради від "Європейської солідарності".

Леонід Ємець, фото з мережі

Ємця поховали на Байковому кладовищі. Політику встановили великий меморіал з його портретом і двома ангелами по боках. Зверху височіє маленький хрест. Екснардепа посмертно нагородили орденом "За заслуги" I ступеня.

Могила Ємця, фото "Вікіпедія"

Раніше "Телеграф" розповідав, де похований засновник фінансової піраміди "МММ" Сергій Мавроді. Туди вкладали кошти мільйони росіян.